Два AI-центра с университетом и 556 рабочими местами появятся в Алматы

В Алматы готовят два крупных пространства для работы и обучения в сфере искусственного интеллекта. В одном из них предусмотрено 556 рабочих мест, во втором появятся университет, лаборатории, акселератор и бизнес-инкубатор.

Речь идет о проектах Almaty AI Hub и Almaty AI Park.

Что появится в Коктеме

Almaty AI Hub разместят в микрорайоне Коктем-3. Для него реконструируют здание площадью более 9,4 тыс. квадратных метров.

Внутри оборудуют 556 рабочих мест для IT- и AI-компаний, стартапов и разработчиков.

Здесь же разместятся образовательные площадки, коворкинги и конференц-залы. В хаб переедет Tomorrow School, предусмотрены помещения для AI Campus.

AI Park займет почти пять гектаров

Второй проект, Almaty AI Park, построят на участке площадью 4,9 гектара.

На территории появятся исследовательские и AI-лаборатории, офисы, коворкинг, акселератор, бизнес-инкубатор, образовательные площадки и пространства для мероприятий.

Отдельно предусмотрено размещение университета.

Строительство разделят на две очереди. Первую планируют завершить в декабре 2027 года, вторую в декабре 2028 года.

Оба проекта рассчитаны на подготовку специалистов, работу технологических компаний, исследования и развитие стартапов.