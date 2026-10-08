Два AI-центра с университетом и 556 рабочими местами появятся в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы готовят два крупных пространства для работы и обучения в сфере искусственного интеллекта. В одном из них предусмотрено 556 рабочих мест, во втором появятся университет, лаборатории, акселератор и бизнес-инкубатор.
Речь идет о проектах Almaty AI Hub и Almaty AI Park.
Что появится в Коктеме
Almaty AI Hub разместят в микрорайоне Коктем-3. Для него реконструируют здание площадью более 9,4 тыс. квадратных метров.
Внутри оборудуют 556 рабочих мест для IT- и AI-компаний, стартапов и разработчиков.
Здесь же разместятся образовательные площадки, коворкинги и конференц-залы. В хаб переедет Tomorrow School, предусмотрены помещения для AI Campus.
AI Park займет почти пять гектаров
Второй проект, Almaty AI Park, построят на участке площадью 4,9 гектара.
На территории появятся исследовательские и AI-лаборатории, офисы, коворкинг, акселератор, бизнес-инкубатор, образовательные площадки и пространства для мероприятий.
Отдельно предусмотрено размещение университета.
Строительство разделят на две очереди. Первую планируют завершить в декабре 2027 года, вторую в декабре 2028 года.
Оба проекта рассчитаны на подготовку специалистов, работу технологических компаний, исследования и развитие стартапов.
Самое читаемое
- Более 600 тонн продуктов привезут на ярмарку в Астану
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Как одна молочная фабрика дала начало нескольким проектам в Караганде
- Как продукт из Караганды проходит путь до магазинной полки
- В Караганде 19-дневному ребенку провели сложную операцию на сердце