Два автобуса с туристами увязли в грязи в Акмолинской области
С помощью техники автобусы отбуксировали на очищенный участок трассы.
Сегодня, 04:32
115Фото: МЧС РК
В Бурабайском районе Акмолинской области два туристических автобуса, выехавших из Астаны, увязли в грязи на труднопроходимом участке полевой дороги. В автобуск находились 99 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"Получив сигнал о происшествии, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту инцидента. Работы по отбуксировке транспортных средств на очищенный участок дороги проходил под бурные овации туристов", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. В ДЧС напомнили: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
