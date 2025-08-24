  • 24 Августа, 05:14

Два автобуса с туристами увязли в грязи в Акмолинской области

С помощью техники автобусы отбуксировали на очищенный участок трассы.

В Бурабайском районе Акмолинской области два туристических автобуса, выехавших из Астаны, увязли в грязи на труднопроходимом участке полевой дороги. В автобуск находились 99 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Получив сигнал о происшествии, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту инцидента. Работы по отбуксировке транспортных средств на очищенный участок дороги проходил под бурные овации туристов", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В ДЧС напомнили: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

