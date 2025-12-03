В Астане огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в районе Сарыарка на улице Бекетай, передает BAQ.KZ. Пламя вспыхнуло в гараже на первом этаже двухэтажного здания, где горели два автомобиля, после чего огонь перекинулся на крышу соседней четырёхэтажной гостиницы.

На месте развернули оперативный штаб, организовали два участка тушения и обеспечили бесперебойную подачу воды. Спасатели вскрыли кровлю, чтобы получить доступ к очагам горения и остановить распространение огня. Работы велись по повышенному рангу. Площадь возгорания составила 150 кв.м. Сообщений о пострадавших не поступало. К 21:00 МЧС сообщило, что пожар ликвидирован.