Два боксёра скончались после турнира в Японии
Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксёрской организации.
Сегодня, 13:09
От полученных на ринге травм скончался японский боксёр Хиромаса Уракава. Ему было 28 лет, передает BAQ.KZ.
Уракава скончался после поединка с соотечественником Ёдзи Сайто, который прошёл в Токио. Сайто выиграл техническим нокаутом в заключительном, восьмом раунде.
Ранее стало известно о смерти другого боксера из Японии - 28-летнего Сигэтоси Котари, который также принимал участие в этом турнире. Он перенес экстренную операцию в связи с субдуральной гематомой, но позднее скончался от полученных травм.
Уракава одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел 4 поражения. В апреле 2024 года он провел поединок против Котари, одержав в нем победу.
