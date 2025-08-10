От полученных на ринге травм скончался японский боксёр Хиромаса Уракава. Ему было 28 лет, передает BAQ.KZ.

Уракава скончался после поединка с соотечественником Ёдзи Сайто, который прошёл в Токио. Сайто выиграл техническим нокаутом в заключительном, восьмом раунде.

Ранее стало известно о смерти другого боксера из Японии - 28-летнего Сигэтоси Котари, который также принимал участие в этом турнире. Он перенес экстренную операцию в связи с субдуральной гематомой, но позднее скончался от полученных травм.

Уракава одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел 4 поражения. В апреле 2024 года он провел поединок против Котари, одержав в нем победу.