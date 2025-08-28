На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе 26 августа произошёл трагический инцидент, в результате которого погибли два сотрудника подрядной организации. Информацию подтвердила компания-владелец завода - "ПетроКазахстан Ойл Продактс", передает BAQ.KZ.

По данным компании, несчастный случай произошёл во время выполнения изоляционных работ. При падении автовышки смертельные травмы получили двое рабочих подрядчика "КРС Астана".

Для расследования причин происшествия создана рабочая группа.

В компании подчеркнули, что завод продолжает функционировать в штатном режиме.