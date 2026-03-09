Два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате попадания снаряда в жилое здание в Саудовской Аравии, передает BAQ.KZ.

Как сообщила служба гражданской обороны королевства в соцсети X, снаряд попал в дом, принадлежащий компании по техническому обслуживанию и уборке, в провинции Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда.

Отмечается, что погибшие и пострадавшие являются гражданами Бангладеш и Индии.