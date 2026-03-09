Два человека погибли после попадания снаряда в жилой дом в Саудовской Аравии
Погибшие и пострадавшие являются гражданами Бангладеш и Индии.
Сегодня 2026, 05:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 05:32Сегодня 2026, 05:32
50Фото: Report
Два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате попадания снаряда в жилое здание в Саудовской Аравии, передает BAQ.KZ.
Как сообщила служба гражданской обороны королевства в соцсети X, снаряд попал в дом, принадлежащий компании по техническому обслуживанию и уборке, в провинции Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда.
Отмечается, что погибшие и пострадавшие являются гражданами Бангладеш и Индии.
Самое читаемое
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Власти Ирана разработали операцию "Безумец" против США и Израиля
- Суд США не позволил администрации Трампа лишить защиты 350 тысяч гаитян
- Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте