Два человека погибли после взрыва на ГЭС на юге Швейцарии

Два рабочих погибли после взрыва и последовавшего пожара на старой гидроэлектростанции «Ритом» на юге Швейцарии.

Как передает Reuters, инцидент произошел утром 9 сентября в деревне Пьотта. Вскоре после 09:30 по местному времени на электростанции произошел взрыв, после которого начался пожар.

По данным полиции кантона Тичино, два человека получили тяжелые травмы. Несмотря на оказанную помощь, позднее оба пострадавших скончались.

Один из погибших — 55-летний гражданин Швейцарии. Личность второго мужчины пока устанавливается.

На месте происшествия работали полиция, пожарные и спасатели, а также вертолет компании Rega. Район был оцеплен. По данным RescueMedia, после взрыва произошло частичное обрушение здания.

Причины и точные обстоятельства происшествия устанавливаются.