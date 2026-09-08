В Западно-Казахстанской области 33-летний иностранный гражданин получил шесть лет лишения свободы за распространение синтетических наркотиков. Мужчину задержали при осуществлении закладок.

Как задержали мужчину

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ЗКО задержали иностранца в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

При личном обыске у него обнаружили и изъяли 12 свертков с порошкообразным веществом, а также два мобильных телефона.

Кроме того, во время осмотра были найдены еще 13 свертков с аналогичным веществом.

Что установило следствие

В ходе досудебного расследования выяснилось, что мужчина работал курьером в интернет-магазине, который занимался распространением наркотических средств.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось синтетическим наркотическим средством.

По факту незаконного оборота наркотиков было проведено досудебное расследование.

Какое наказание назначил суд

По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть лет лишения свободы.

Полиция предупреждает граждан о рисках трудоустройства в интернет-магазины, деятельность которых связана с распространением наркотиков.

За незаконный оборот наркотических средств в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до длительного срока лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Актау задержали иностранца с капсулами опия в желудке.

По подозрению в наркопреступлениях задержаны 26 человек, в том числе трое иностранцев.

По данным ведомства, также была нейтрализована деятельность одной фитолаборатории, девяти международных и двух региональных канала поставки наркотических средств.

В аэропорту Актау задержали иностранного гражданина, который пытался провезти в своем теле 114 капсул с опием общим весом около одного килограмма.

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