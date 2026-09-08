Казахстан назвал состав тяжелоатлетов на Азиатские игры-2026
8 Сентября 2026, 17:10
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8 Сентября 2026, 17:108 Сентября 2026, 17:10
196Фото: Olympic
Федерация тяжелой атлетики Казахстана представила состав национальной команды, которая выступит на Азиатских играх-2026 в Японии.
В заявку вошли 10 спортсменов – пять мужчин и пять женщин.
Кто представит страну
В мужской сборной выступят:
- до 60 кг – Отепберген Алиев;
- до 65 кг – Акмолда Сайрамкез;
- до 75 кг – Бексултан Айтбай;
- до 85 кг – Алексей Чуркин;
- до 95 кг – Нургиса Адилетулы.
В женскую команду вошли:
- до 57 кг – Екатерина Алякина;
- до 69 кг – Арай Нурлыбекова;
- до 77 кг – Аянат Жумагали;
- до 86 кг – Айганым Жанболат;
- свыше 86 кг – Любовь Ковальчук.
Когда пройдут Азиатские игры
Азиатские игры-2026 состоятся в Японии с 19 сентября по 4 октября. Соревнования примут города Аити и Нагоя.
Для казахстанских тяжелоатлетов турнир станет одним из главных международных стартов четырехлетнего цикла.
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