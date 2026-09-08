Федерация тяжелой атлетики Казахстана представила состав национальной команды, которая выступит на Азиатских играх-2026 в Японии.

В заявку вошли 10 спортсменов – пять мужчин и пять женщин.

Кто представит страну

В мужской сборной выступят:

до 60 кг – Отепберген Алиев;

до 65 кг – Акмолда Сайрамкез;

до 75 кг – Бексултан Айтбай;

до 85 кг – Алексей Чуркин;

до 95 кг – Нургиса Адилетулы.

В женскую команду вошли:

до 57 кг – Екатерина Алякина;

до 69 кг – Арай Нурлыбекова;

до 77 кг – Аянат Жумагали;

до 86 кг – Айганым Жанболат;

свыше 86 кг – Любовь Ковальчук.

Когда пройдут Азиатские игры

Азиатские игры-2026 состоятся в Японии с 19 сентября по 4 октября. Соревнования примут города Аити и Нагоя.

Для казахстанских тяжелоатлетов турнир станет одним из главных международных стартов четырехлетнего цикла.

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