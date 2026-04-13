Два человека погибли при обрушении грунта во время работ в Павлодаре
Один из работников смог выбраться из-под завалов с помощью коллег.
Сегодня 2026, 23:11
Сегодня 2026, 23:11Сегодня 2026, 23:11
61Фото: Pixabay.com
В Павлодаре во время проведения земляных работ произошло обрушение грунта, в результате чего погибли два человека, передает BAQ.KZ.
По данным спасательных служб, глубина обвала составила около шести метров. До прибытия подразделений один из работников смог выбраться из-под завалов с помощью коллег.
Прибывшие на место сотрудники ДЧС извлекли из-под грунта ещё двоих пострадавших. К сожалению, они скончались.
Обстоятельства происшествия уточняются.
