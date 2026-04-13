В Павлодаре во время проведения земляных работ произошло обрушение грунта, в результате чего погибли два человека, передает BAQ.KZ.

По данным спасательных служб, глубина обвала составила около шести метров. До прибытия подразделений один из работников смог выбраться из-под завалов с помощью коллег.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС извлекли из-под грунта ещё двоих пострадавших. К сожалению, они скончались.

Обстоятельства происшествия уточняются.