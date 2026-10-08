Два человека погибли при обрушении семиэтажного дома в Стамбуле

В Стамбуле частично обрушилось семиэтажное жилое здание. Инцидент произошел утром 8 октября в районе Малтепе. Причина пока не установлена, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По последним данным, из-под завалов спасли 10 человек, в том числе троих детей. Два человека погибли, поиски еще двух продолжаются. Обновленные данные распространило губернаторство Стамбула.

Обрушились первые три этажа здания. Жителей верхних этажей эвакуировали. На месте работают спасатели AFAD, пожарные, полиция и медики. К поискам также привлекли специально обученных собак.

По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, дом был построен в 1987 году. В здании расположены 12 квартир, по официальным данным, там проживали 33 человека. Непосредственно в обрушившейся части находились четыре квартиры.

Причины произошедшего устанавливаются. Начато административное и судебное расследование.