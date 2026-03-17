  • Два человека погибли при обрушении стены на стройке в Курчатове

Два человека погибли при обрушении стены на стройке в Курчатове

Сегодня 2026, 08:09
Сегодня 2026, 08:09
Фото: Pixabay.com

В городе Курчатов два человека погибли в результате обрушения стены на территории строящегося здания. Об этом сообщили в Департаменте полиции области Абай, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, на строительной площадке произошло обрушение части стены. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек.

«Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По неофициальным данным, погибшими могут быть пожилые супруги.

