Два человека погибли при обрыве канатной дороги в Азербайджане
Один из погибших приехал в Шеки из Баку на отдых.
9 Сентября 2026, 04:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
9 Сентября 2026, 04:079 Сентября 2026, 04:07
183Фото: TƏBİB
Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги в зоне отдыха «Шеки Яйласы» в Шекинском районе Азербайджана.
Как сообщили в TƏBİB, на место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.
Медики констатировали смерть двух мужчин на месте.
По предварительной информации, одним из погибших оказался Джошгун Мамедов, 1996 года рождения, житель села Зерне Гахского района. Он приехал из Баку в Шеки для отдыха.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самое читаемое
- Доллар рухнул на торгах в Казахстане
- Домой не отпустят: в Астане начались воинские сборы
- Яркие моменты триумфальной победы Казахстана на VI Всемирных играх кочевников
- Более миллиона деревьев не высадили после вырубки в Алматинской области
- «Сын был в грязной форме»: военные ответили матери солдата из Актау