Два человека погибли при обрыве канатной дороги в Азербайджане

Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги в зоне отдыха «Шеки Яйласы» в Шекинском районе Азербайджана.

Как сообщили в TƏBİB, на место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Медики констатировали смерть двух мужчин на месте.

По предварительной информации, одним из погибших оказался Джошгун Мамедов, 1996 года рождения, житель села Зерне Гахского района. Он приехал из Баку в Шеки для отдыха.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.