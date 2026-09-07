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Яркие моменты триумфальной победы Казахстана на VI Всемирных играх кочевников

Вспомним как проходили соревнования.

7 Сентября 2026, 17:30
АВТОР
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Акорда 7 Сентября 2026, 17:30
7 Сентября 2026, 17:30
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Фото: Акорда

В общем командном зачете на VI Всемирных играх кочевников первое место занял Казахстан. Об этом в соцсетях рассказал пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов. Триумфальная победа нашей страны: сборная завоевала 74 медали, оставив позади хозяев соревнований.  При том, что конкуренция была огромной: в соревнованиях приняли участие около трёх тысяч спортсменов из 113 стран. Вспомним в этом материале как казахстанцы шли к заветным медалям и какие трудности преодолевали.

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