Яркие моменты триумфальной победы Казахстана на VI Всемирных играх кочевников
Вспомним как проходили соревнования.
7 Сентября 2026, 17:30
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7 Сентября 2026, 17:307 Сентября 2026, 17:30
153Фото: Акорда
В общем командном зачете на VI Всемирных играх кочевников первое место занял Казахстан. Об этом в соцсетях рассказал пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов. Триумфальная победа нашей страны: сборная завоевала 74 медали, оставив позади хозяев соревнований. При том, что конкуренция была огромной: в соревнованиях приняли участие около трёх тысяч спортсменов из 113 стран. Вспомним в этом материале как казахстанцы шли к заветным медалям и какие трудности преодолевали.
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