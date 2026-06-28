Два человека погибли при опрокидывании микроавтобуса в Турции
микроавтобус потерял управление и перевернулся.
Сегодня 2026, 04:03
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Сегодня 2026, 04:03Сегодня 2026, 04:03
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В турецком Стамбуле произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. В результате аварии погибли два человека, еще десять получили различные травмы.
Инцидент произошел в районе Силиври, где по неустановленным пока причинам микроавтобус потерял управление и перевернулся.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в ближайшие больницы для оказания необходимой помощи.
Правоохранительные органы начали расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины аварии.
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