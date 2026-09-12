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Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Татарстане

12 Сентября 2026, 18:37
АВТОР
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ТАСС 12 Сентября 2026, 18:37
12 Сентября 2026, 18:37
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Фото: ТАСС

Легкомоторный самолет Cessna-172 потерпел крушение в Сабинском районе Татарстана, в результате погибли пилот и пассажир, сообщает ТАСС.

По данным Главного управления МЧС по республике, воздушное судно упало на территорию огорода частного жилого дома.

«В результате падения самолета в Сабинском районе погибли два человека — пилот и пассажир», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают специалисты. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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