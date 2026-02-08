Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 7 февраля в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. В результате столкновения легкового автомобиля Toyota Camry с грузовиком Shacman погибли водитель и пассажир, передаёт BAQ.KZ.

Авария произошла около 15:10 на 927-м километре автодороги Жезказган — Аркалык — Петропавловск, вблизи села Карлуга. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota Camry, следовавший из Петропавловска в сторону села Явленки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем, которым управлял 37-летний мужчина.

После удара загорелись легковой автомобиль и кабина грузовика. Водитель и пассажир Toyota Camry погибли на месте происшествия. Водитель грузовика получил ушиб грудной клетки, от госпитализации он отказался.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.