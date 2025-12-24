По меньшей мере два человека погибли во вторник в результате взрыва в доме престарелых в штате Пенсильвания на северо-востоке США, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

В здании остаются заблокированные люди, сообщили местные власти.

По предварительным данным, взрыв был связан с утечкой газа и привел к серьезным повреждениям медицинского центра Silver Lake, расположенного в пригороде Филадельфия, самого густонаселенного города штата. После взрыва в здании возник пожар.

Как сообщает телеканал CNN, в результате взрыва и последовавшего возгорания погибли по меньшей мере два человека, при этом многие по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте продолжаются.

Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро сообщил в социальных сетях, что выехал к месту происшествия для оценки ситуации и встречи с сотрудниками экстренных служб и полиции.

Жильцы и сотрудники дома престарелых были эвакуированы и доставлены в медицинские учреждения. Личности погибших пока не установлены, власти также не раскрывают общее число пострадавших.