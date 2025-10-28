На трассе Бейнеу – Шетпе – Актау произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным полиции, 26 октября около 07:30 водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на лошадь, выбежавшую на проезжую часть. Следовавший за ним Nissan Teana по инерции также столкнулся с животным.

В результате аварии два пассажира Mercedes-Benz скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью. Водители транспортных средств не пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".