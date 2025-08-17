Два человека погибли в ДТП в Акмолинской области, есть пострадавшие
Проводится досудебное расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 277-м километре автодороги Астана - Петропавловск, между Кокшетау и Щучинском, произошло ДТП с участием автомобилей Kia K5 и Volkswagen Passat, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
По данным ведомства, водитель и один из пассажиров Volkswagen Passat скончались на месте происшествия.
“Трое пассажиров и водитель автомобиля Kia K5 с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение”, – отметили в полиции.
Правоохранители напомнили, что для предотвращения подобных трагедий водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспорта.
Самое читаемое
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека
- Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске
- Путин возложил цветы к могилам советских лётчиков на военном кладбище в США