Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Актобе – Астрахань

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня в Актюбинской области на автодороге республиканского значения Актобе – Астрахань. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

По предварительной информации, около 15:20 на 240-м километре трассы вблизи села Карауылкелды столкнулись три транспортных средства — грузовой автомобиль DAF с регистрацией Туркменистана и два легковых автомобиля Toyota Camry.

В результате аварии одна из легковых машин загорелась. Два человека от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще восемь пострадавших были доставлены в Центральную районную больницу Байганинского района. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.