Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Актобе – Астрахань
Одна из легковых машин загорелась.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня в Актюбинской области на автодороге республиканского значения Актобе – Астрахань. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительной информации, около 15:20 на 240-м километре трассы вблизи села Карауылкелды столкнулись три транспортных средства — грузовой автомобиль DAF с регистрацией Туркменистана и два легковых автомобиля Toyota Camry.
В результате аварии одна из легковых машин загорелась. Два человека от полученных травм скончались на месте происшествия.
Еще восемь пострадавших были доставлены в Центральную районную больницу Байганинского района. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.
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