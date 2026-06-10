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Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Актобе – Астрахань

Одна из легковых машин загорелась.

Сегодня 2026, 03:35
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 03:35
Сегодня 2026, 03:35
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Фото: Pixabay.com

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня в Актюбинской области на автодороге республиканского значения Актобе – Астрахань. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

По предварительной информации, около 15:20 на 240-м километре трассы вблизи села Карауылкелды столкнулись три транспортных средства — грузовой автомобиль DAF с регистрацией Туркменистана и два легковых автомобиля Toyota Camry.

В результате аварии одна из легковых машин загорелась. Два человека от полученных травм скончались на месте происшествия.

Еще восемь пострадавших были доставлены в Центральную районную больницу Байганинского района. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

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