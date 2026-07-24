При оползне на юго-западе Китая погибли 11 человек.

Число погибших в результате оползня в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до 11 человек.

Как сообщает Xinhua, 50 человек числятся пропавшими без вести, еще 10 пострадали.

Поисково-спасательная операция и разбор завалов продолжаются. Одновременно власти оказывают помощь семьям пострадавших и проводят обследование потенциально опасных геологических участков по всему уезду.

Утром 17 июля после продолжительных ливней в районе реки Уцзян в муниципалитете Чунцин сошел оползень, который накрыл 10 жилых домов.