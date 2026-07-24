При оползне на юго-западе Китая погибли 11 человек.
Число погибших при оползне в Чунцине увеличилось до 11.
24 Июля 2026, 00:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 Июля 2026, 00:4924 Июля 2026, 00:49
228Фото: Xinhua
Число погибших в результате оползня в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до 11 человек.
Как сообщает Xinhua, 50 человек числятся пропавшими без вести, еще 10 пострадали.
Поисково-спасательная операция и разбор завалов продолжаются. Одновременно власти оказывают помощь семьям пострадавших и проводят обследование потенциально опасных геологических участков по всему уезду.
Утром 17 июля после продолжительных ливней в районе реки Уцзян в муниципалитете Чунцин сошел оползень, который накрыл 10 жилых домов.
Самое читаемое
- В селе Бесагаш Алматинской области построили новую систему водоснабжения
- ИИ OpenAI вышел из-под контроля во время тестирования
- Маск сообщил, что Grok опроверг математическую гипотезу 30-летней давности
- «Комбайн подняло и перевернуло»: очевидец рассказал о воронке в Павлодарской области
- Пентагон оценил расходы на войну с Ираном в 37,5 млрд долларов