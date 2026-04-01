Два человека погибли в результате лобового столкновения в Усть-Каменогорске
Оба водителя скончались на месте.
Сегодня 2026, 02:20
Фото: ДП ВКО
В Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, авария произошла на улице Малдыбаева. По предварительным данным, 35-летний мужчина, управлявший угнанным автомобилем Honda Inspire, двигался из района Аблакетка в сторону города. Во время движения он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, ехавшим навстречу.
В результате сильного удара оба водителя скончались на месте происшествия до прибытия экстренных служб. Пассажир Mercedes-Benz с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.
На месте ДТП работают следственно-оперативные группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов
- Новый мост построят в Уральске
- Эмиратский ADCB получил разрешение на второй банк в Казахстане: что известно и что скрыл регулятор
- Глава государства вручил ключи от квартир молодым ученым