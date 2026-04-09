Два человека погибли в результате проливных дождей в Турции
Реки вышли из берегов, вызвав наводнение и сель.
В Турции обильные дожди привели к летальным последствиям и нанесли значительный ущерб инфраструктуре ряда регионов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Так, в провинции Османие из-за последствий ливней погибли два человека.
В районе Кадирли реки вышли из берегов, вызвав наводнение и сель. Под водой оказались несколько автомобилей.
В районе Дюзичи разрушен мост через реку Деличай, из-за чего перекрыта дорога между кварталом Караджаоглан и деревней Гёллюлер.
Негативные последствия непогоды зафиксированы также в Газиантепе и Шанлыурфе, где подтоплены улицы и затруднено движение транспорта.
Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность из-за риска наводнений, селей и оползней.
По информации издания Haber Global, из-за поступления холодных воздушных масс с Балкан в 44 провинциях Турции ожидаются сильные осадки, местами снег. Главное управление метеорологии Турции предупредило о неблагоприятной погоде, в том числе в Стамбуле и Анкаре.
