В Далласе, штат Техас, произошла стрельба в здании регионального офиса Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), передает BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

В результате инцидента, произошедшего 24 сентября, по меньшей мере два человека погибли, включая стрелявшего, и ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба местного полицейского управления.

По официальным данным, один из пострадавших скончался на месте, ещё двое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

"Два человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один пострадавший скончался на месте происшествия. Подозреваемый скончался", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

По предварительной информации, огонь был открыт с крыши соседнего здания. Стрелявший целенаправленно атаковал офис ICE, после чего, по словам представителей правоохранительных органов, покончил с собой. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что в числе раненых есть сотрудник иммиграционной службы. Она назвала случившееся "тревожным актом насилия" и выразила соболезнования семьям пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать полиция и федеральные службы. Мотивы стрелявшего и его личность пока официально не раскрываются. Ведётся расследование.