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Два человека погибли в Варшаве при крушении небольшого самолета

Сегодня 2026, 05:32
АВТОР
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Report Сегодня 2026, 05:32
Сегодня 2026, 05:32
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Фото: Report

В варшавском аэропорту Бемово (Польша) при посадке разбился лекомоторный самолет.

Об этом сообщают польские медиа.

В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту. Один человек на взлетно-посадочной полосе получил ранения.

 

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