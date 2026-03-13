Два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Кувейте
Системы ПВО Кувейта также засекли семь БПЛА, пять из которых были уничтожены.
Сегодня 2026, 05:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 05:32Сегодня 2026, 05:32
166Фото: Report
Два человека пострадали в Кувейте в результате попадания беспилотника в жилой дом, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как сообщило Министерство обороны страны в социальных сетях, в результате инцидента пострадали два человека, причинен материальный ущерб.
"Сегодня рано утром беспилотник нанес удар по жилому зданию в южном регионе страны. В результате инцидента пострадали два человека, причинен материальный ущерб", - уточнило министерство.
Помимо этого, за последние 24 часа кувейтские военные обнаружили пять баллистических ракет, четыре из которых были перехвачены и уничтожены. Системы ПВО также засекли семь БПЛА, пять из которых были уничтожены, а два упали за пределами зоны угрозы.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Депутат Мажилиса обратился к казахстанской молодежи