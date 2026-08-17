Степные пожары зафиксированы сразу в четырех районах Карагандинской области. В Каркаралинском районе два человека получили ожоги и находятся в больнице. К тушению и контролю ситуации привлечены 620 человек и 134 единицы техники, сообщили в акимате региона.

Два человека получили ожоги

Пожары были зафиксированы в Шетском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах.

В Каркаралинском районе за медицинской помощью обратились двое мужчин 1989 и 1970 годов рождения. У одного диагностированы ожоги 10% тела, у второго – 20%.

Оба пострадавших находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

У села Жанатоган новых очагов не обнаружили

Возле села Жанатоган Каркаралинского района специалисты провели аэровизуальное обследование территории. Новых очагов горения не выявлено, угрозы населенному пункту на данный момент нет.

На этом участке работают две группы общей численностью 159 человек. Задействованы 52 единицы техники.

Кроме того, ликвидированы три пожара возле зимовок в районе села Бесоба.

В Актогайском и Шетском районах природные возгорания также ликвидированы, ситуация оценивается как стабильная.

Тушению мешает сильный ветер

Всего для локализации и ликвидации природных пожаров, а также защиты населенных пунктов привлечены 620 человек и 134 единицы техники МЧС и местных исполнительных органов.

По информации ДЧС, работу осложняет сильный ветер.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что из-за жаркой погоды и ветра опасность новых степных пожаров сохраняется. Местным властям поручено продолжать постоянный мониторинг совместно с подразделениями ДЧС.

Для координации работы в ДЧС Карагандинской области действует оперативный штаб.