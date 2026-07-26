Два человека пострадали в ДТП на улице Саина в Алматы
Автомобили Changan и Hyundai Elantra столкнулись на участке проведения дорожных работ.
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Два пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Саина в Алатауском районе Алматы. Столкновение автомобилей произошло на участке проведения дорожных работ.
По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Changan двигался в северном направлении и снизил скорость перед дорожными работами. Следовавший за ним Hyundai Elantra не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение.
От силы удара автомобиль Changan по инерции выехал на бордюр.
В результате аварии пострадали два пассажира Hyundai Elantra. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными на участках проведения дорожных работ, где дорожная обстановка может меняться в считанные секунды.
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