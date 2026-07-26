Два человека пострадали в ДТП на улице Саина в Алматы

Автомобили Changan и Hyundai Elantra столкнулись на участке проведения дорожных работ.

26 Июля 2026, 15:16
АВТОР
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Pixabay.com 26 Июля 2026, 15:16
26 Июля 2026, 15:16
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Фото: Pixabay.com

Два пассажира пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Саина в Алатауском районе Алматы. Столкновение автомобилей произошло на участке проведения дорожных работ.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Changan двигался в северном направлении и снизил скорость перед дорожными работами. Следовавший за ним Hyundai Elantra не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение.

От силы удара автомобиль Changan по инерции выехал на бордюр.

В результате аварии пострадали два пассажира Hyundai Elantra. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными на участках проведения дорожных работ, где дорожная обстановка может меняться в считанные секунды.

 
 
 
 
 
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