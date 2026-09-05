Два человека пострадали в ДТП с автобусом и Hyundai в Костанайской области
Авария произошла на перекрестке улиц Аубакирова и Новая.
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Два человека пострадали в результате столкновения автобуса Mercedes-Benz 0407 и автомобиля Hyundai Accent. Об этом сообщает департамент полиции региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Аубакирова и Новая. По предварительным данным, транспортные средства столкнулись на перекрестке.
В результате аварии два человека получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«Действиям участников ДТП будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Правоохранительные органы продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.
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