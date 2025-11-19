Сильные дожди в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия привели к оползням, паводкам и масштабной эвакуации. Ночью в населённом пункте Браццано-ди-Кормонс (провинция Гориция) оползень, вызванный проливными осадками, разрушил старый трехэтажный дом и соседнее жилище. Пропали без вести двое жителей — 35-летний мужчина и пожилая женщина, которую он пытался спасти. Супругу женщины удалось эвакуировать, её госпитализировали с переломом ноги.

На месте работают пожарные расчёты, спасатели и кинологические службы, задействована спецтехника.

В провинции Гориция в понедельник утром река Торре вышла из берегов и затопила деревню Верса. Некоторые жители были вынуждены укрываться на крышах домов. С помощью резиновых лодок и вертолета спасатели эвакуировали людей, оказавшихся в зоне подтопления. Около 300 человек разместили в муниципальном спортзале, при этом подготовлены дополнительные пункты приёма на случай расширения эвакуации.

Непогода нанесла серьёзный ущерб району между Пальмановой (провинция Удине) и провинцией Гориция. Особенно пострадала зона Кормонс, где всего за шесть часов выпало 152 миллиметра осадков.