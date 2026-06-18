Два человека стали жертвами крушения самолета в Московской области
Заслуженный летчик-испытатель России погиб при крушении.
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В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека, в том числе заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин.
По данным российских СМИ, трагедия произошла на аэродроме Вихрево, расположенном в Сергиево-Посадском городском округе. После падения воздушное судно загорелось.
На борту самолета находились 70-летний Петр Тутакин и владелец воздушного судна — 52-летний мужчина. Оба получили смертельные травмы.
Петр Тутакин был известным специалистом в авиационной отрасли. В разные годы он работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, а также занимал должность главного специалиста управления летной службы «Авиапром».
На месте происшествия работали экстренные службы. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства крушения самолета.