Два человека стали жертвами крушения самолета в Московской области

В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека, в том числе заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин.

По данным российских СМИ, трагедия произошла на аэродроме Вихрево, расположенном в Сергиево-Посадском городском округе. После падения воздушное судно загорелось.

На борту самолета находились 70-летний Петр Тутакин и владелец воздушного судна — 52-летний мужчина. Оба получили смертельные травмы.

Петр Тутакин был известным специалистом в авиационной отрасли. В разные годы он работал в службе летных испытаний Военно-воздушных сил в Москве, а также занимал должность главного специалиста управления летной службы «Авиапром».

На месте происшествия работали экстренные службы. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства крушения самолета.