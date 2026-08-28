Два человека стали жертвами нападения на частную школу в Германии

Два человека погибли в результате нападения на территории частной школы в Гозен-Ной-Циттау в федеральной земле Бранденбург, Германия.

Как передает издание Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ), среди погибших — 18-летняя девушка и 30-летний мужчина. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть, пытаясь остановить нападавшего.

Предполагаемому преступнику 19 лет. По данным местных СМИ, он является бывшим молодым человеком погибшей девушки. После произошедшего его задержали.

На месте происшествия работают многочисленные сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи. К месту происшествия также направили два санитарных вертолета.

Нападение произошло на территории частной школы Docemus. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.