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  • Два человека утонули на Капшагайском водохранилище в Алматинской области

Два человека утонули на Капшагайском водохранилище в Алматинской области

Трагедия произошла во время купания в необорудованном месте. Тело девушки извлекли из воды очевидцы, молодого человека спасатели нашли на следующий день.

Сегодня 2026, 13:32
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 13:32
Сегодня 2026, 13:32
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Фото: Pixabay.com

На Капшагайском водохранилище в городе Конаеве погибли двое молодых людей, купавшихся в необорудованном для отдыха месте. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По данным ведомства, трагедия произошла 1 июля в районе зоны отдыха «Джаса». В Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о пропаже двух человек во время купания.

До прибытия спасательных подразделений отдыхающие обнаружили и извлекли из воды тело девушки 2006 года рождения. Для поиска второго пропавшего были организованы поисково-спасательные работы с привлечением сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области.

Поиски продолжались непрерывно. Утром 2 июля спасатели обнаружили на береговой линии Капшагайского водохранилища тело молодого мужчины 2004 года рождения. По предварительной информации, он находился в воде вместе с погибшей девушкой.

В МЧС вновь напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Ведомство рекомендует купаться только на оборудованных пляжах, избегать запрещенных мест для отдыха, а также не оставлять детей без присмотра у водоемов.

 
 
 
 
 
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QONAEV | 72772 (@qonaev_qapshagay) 分享的帖子

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