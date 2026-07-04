Два человека утонули на Капшагайском водохранилище в Алматинской области

На Капшагайском водохранилище в городе Конаеве погибли двое молодых людей, купавшихся в необорудованном для отдыха месте. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

По данным ведомства, трагедия произошла 1 июля в районе зоны отдыха «Джаса». В Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о пропаже двух человек во время купания.

До прибытия спасательных подразделений отдыхающие обнаружили и извлекли из воды тело девушки 2006 года рождения. Для поиска второго пропавшего были организованы поисково-спасательные работы с привлечением сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области.

Поиски продолжались непрерывно. Утром 2 июля спасатели обнаружили на береговой линии Капшагайского водохранилища тело молодого мужчины 2004 года рождения. По предварительной информации, он находился в воде вместе с погибшей девушкой.

В МЧС вновь напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде. Ведомство рекомендует купаться только на оборудованных пляжах, избегать запрещенных мест для отдыха, а также не оставлять детей без присмотра у водоемов.