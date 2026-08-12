Два дела о мошенничестве в Жетысу закончились лишением свободы

Два дела о мошенничестве в Аксуском районе области Жетысу закончились реальными сроками, несмотря на возмещение ущерба потерпевшим. В одном случае мужчина под видом скупщика забрал у сельчан 266 овец, в другом обещал строительные материалы и водительские права, передает BAQ.KZ.

Первая история произошла в селе Ащыбулак. Мужчина представился скупщиком мелкого рогатого скота и вошел в доверие к местным жителям.

В итоге ему передали 266 овец, принадлежавших пяти сельчанам. Ущерб превысил 13,8 млн тенге.

Часть денег мужчина вернул, но прокуратура посчитала, что при неоднократном мошенничестве этого недостаточно для наказания без лишения свободы.

Суд признал его виновным и назначил 2 года 5 месяцев лишения свободы.

Второе дело растянулось на несколько лет. С 2023 по 2025 год другой мужчина находил людей с разными обещаниями. Одним предлагал поставить строительные материалы, другим помочь с оформлением водительского удостоверения.

Обещания, по материалам дела, так и остались обещаниями, а деньги переходили к нему. Потерпевшими признали десять человек, общий ущерб превысил 3 млн тенге.

Сначала суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура Аксуского района с таким наказанием не согласилась и подала апелляционное ходатайство. После пересмотра дела ограничение свободы заменили на 3 года лишения свободы.

К этому моменту мужчина полностью возместил ущерб потерпевшим. Суд учел это обстоятельство, но от уголовной ответственности оно его не освободило.

Оба приговора уже вступили в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что полное или частичное возмещение причиненного ущерба само по себе не означает освобождения от уголовной ответственности.