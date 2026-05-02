Два газовых баллона взорвались во время пожара в Кокшетау

Предварительная причина пожара - поджог.

Сегодня 2026, 20:12
В областном центре Акмолинской области произошёл пожар в двухквартирном частном жилом доме, передает BAQ.KZ.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Тушение осложнялось разрывом двух газовых баллонов, произошедшим до прибытия пожарных подразделений, что способствовало интенсивному распространению огня.

Пожар был ликвидирован в течение 40 минут с момента поступления вызова. В ходе тушения вынесены ещё два газовых баллона.

Пострадавших нет. 

