Два главных архива Казахстана получат национальный статус
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С 1 января 2027 года Национальный архив Республики Казахстан и Центральный государственный архив получат статус «Национальный». Такое решение приняли в Астане на заседании специальной комиссии, передает BAQ.KZ.
При рассмотрении учитывали не только масштаб фондов и значение хранящихся документов. Комиссия оценивала вклад архивов в развитие отрасли, сохранность материалов, доступ к историческим и научным документам, состояние зданий и технической базы, работу цифровых систем.
Новый статус предназначен для государственных архивов, деятельность которых имеет особое значение для страны и общества.
По сути, речь идет о признании роли двух архивов в сохранении историко-культурного наследия, оцифровке фондов и введении документов в научный оборот.
Решение начнет действовать с 1 января 2027 года.
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