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Два года спустя: Решили ли жители ЖК "Лондон" в Астане свои проблемы?

Наша съемочная группа встретилась с жильцами.

Сегодня 2026, 15:27
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BAQ.kz / AI Сегодня 2026, 15:27
Сегодня 2026, 15:27
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Фото: BAQ.kz / AI

Спустя два года наша съемочная группа снова приехала в печально известный ЖК "Лондон", чтобы узнать удалось ли людям решить коммунальные проблемы. Напомним, ранее мы широко освещали ситуацию, в которой оказались жители дорогих квадратных метров. Постоянные протечки после дождей и замыкания проводки. Действительно ли дело было в некачественных материалах или же виной всему плохое содержание здания? Подробности смотрите в новом специальном репортаже. 

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