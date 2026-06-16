Два года спустя: Решили ли жители ЖК "Лондон" в Астане свои проблемы?
Наша съемочная группа встретилась с жильцами.
Сегодня 2026, 15:27
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Сегодня 2026, 15:27Сегодня 2026, 15:27
119Фото: BAQ.kz / AI
Спустя два года наша съемочная группа снова приехала в печально известный ЖК "Лондон", чтобы узнать удалось ли людям решить коммунальные проблемы. Напомним, ранее мы широко освещали ситуацию, в которой оказались жители дорогих квадратных метров. Постоянные протечки после дождей и замыкания проводки. Действительно ли дело было в некачественных материалах или же виной всему плохое содержание здания? Подробности смотрите в новом специальном репортаже.
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