Система видеомониторинга с функцией распознавания лиц помогла сотрудникам полиции выявить трех разыскиваемых граждан в Астане.

Технология позволяет оперативно выявлять разыскиваемых и без вести пропавших граждан, нарушителей миграционного законодательства и других лиц, находящихся на контроле правоохранительных органов.

Как работает система

Система автоматически сопоставляет изображения с данными имеющихся баз.

Поиск может осуществляться не только по фотографии, но и по внешним признакам человека – полу, возрасту, наличию бороды, очков, маски или головного убора.

Кроме того, технология позволяет проследить маршрут передвижения распознанного человека по камерам видеонаблюдения.

Кого удалось обнаружить

Эффективность системы подтверждают конкретные результаты видеомониторинга.

В одном из случаев технология распознала 40-летнюю женщину. Визуальная проверка подтвердила совпадение.

В другом случае система выявила 34-летнего мужчину, скрывшегося от суда. Сотрудники полиции оперативно проверили информацию и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали его.

Еще один случай связан с 24-летним мужчиной, находившимся в международном розыске по подозрению в совершении кражи. После проверки полученной информации его также задержали.

Зачем внедряют технологию

Использование цифровых технологий позволяет сократить время от обнаружения человека до принятия необходимых мер и повысить оперативность работы правоохранительных органов.

В полиции отмечают, что современные системы видеомониторинга направлены на укрепление общественной безопасности, своевременное выявление разыскиваемых лиц и повышение эффективности работы правоохранительных органов.

Ранее камера выдала карагандинца, разыскиваемого за мошенничество на 44 млн тенге.

Мужчина находился в розыске три года и был обнаружен благодаря системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Ранее суд назначил мужчине пробационный контроль. Однако в 2023 году он самовольно покинул место жительства и скрылся. После этого его объявили в розыск.

Правоохранители продолжали поиски, и в ходе оперативной работы стало известно, что разыскиваемый находится в Алматы.

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