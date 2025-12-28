Два казахстанских боксёра стали лучшими за год по версии World Boxing
Сегодня, 05:25
Фото: НОК РК
Казахстанские спортсмены Махмуд Сабырхан и Наталья Богданова признаны лучшими боксёрами года по версии World Boxing, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. Итоги голосования подвела Международная федерация бокса.
В мужской номинации победу одержал Махмуд Сабырхан, набравший наибольшее количество голосов болельщиков. В женском голосовании лучшей была признана Наталья Богданова. Лучшим боем года назвали поединок между Махмудом Сабырханом и Аароном Джудом из Филиппин, который состоялся в четвертьфинале Кубка мира в Астана.
Голосование проходило в Instagram, где каждый лайк приравнивался к одному голосу.
