Два казахстанских борца вышли в финал молодежного чемпионата мира в Лас-Вегасе

Айбек Айтбеков и Юсуф Ашрапов вышли в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет в Лас-Вегасе.

У Казахстана уже есть как минимум два серебра, а оба борца поспорят за золото.

Айтбеков выступает в весе до 60 кг. В полуфинале он победил украинца Евгения Поковбу и пробился в решающую схватку. В финале его соперником станет Эльмир Алиев из Азербайджана.

Ашрапов борется в категории до 72 кг. В полуфинале он одолел турецкого борца Ибрахима Оздемира. За чемпионский титул он поспорит с Гаспаром Тертеряном из Армении.