Два казахстанских борца вышли в финал молодежного чемпионата мира в Лас-Вегасе
13 Октября 2026, 10:22
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13 Октября 2026, 10:2213 Октября 2026, 10:22
150Фото: @olympickz
Айбек Айтбеков и Юсуф Ашрапов вышли в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет в Лас-Вегасе.
У Казахстана уже есть как минимум два серебра, а оба борца поспорят за золото.
Айтбеков выступает в весе до 60 кг. В полуфинале он победил украинца Евгения Поковбу и пробился в решающую схватку. В финале его соперником станет Эльмир Алиев из Азербайджана.
Ашрапов борется в категории до 72 кг. В полуфинале он одолел турецкого борца Ибрахима Оздемира. За чемпионский титул он поспорит с Гаспаром Тертеряном из Армении.
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