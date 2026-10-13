Появились подробности гибели врача после допроса в Акмолинской области

В Акмолинской области расследуют гибель 38-летнего терапевта Есильской районной больницы. Незадолго до трагедии женщина ездила в Кокшетау на допрос по уголовному делу, где проходила свидетелем. Как сообщает КТК, женщину начали искать после того, как она не вышла на работу. Её тело обнаружили дома в Есиле.

По информации СМИ, рядом находилась прощальная записка, адресованная матери. По предварительным данным, у врача также изъяли мобильный телефон. В департаменте экономических расследований ситуацию пока не комментируют.

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по факту доведения до самоубийства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.