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Появились подробности гибели врача после допроса в Акмолинской области

13 Октября 2026, 01:32
АВТОР
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daliz.ru 13 Октября 2026, 01:32
13 Октября 2026, 01:32
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Фото: daliz.ru

В Акмолинской области расследуют гибель 38-летнего терапевта Есильской районной больницы. Незадолго до трагедии женщина ездила в Кокшетау на допрос по уголовному делу, где проходила свидетелем. Как сообщает КТК, женщину начали искать после того, как она не вышла на работу. Её тело обнаружили дома в Есиле.

По информации СМИ, рядом находилась прощальная записка, адресованная матери. По предварительным данным, у врача также изъяли мобильный телефон. В департаменте экономических расследований ситуацию пока не комментируют.

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по факту доведения до самоубийства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.  

Предварительно установлено, что 38-летняя жительница Есильского района совершила суицид. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента, — сообщила Асем Абдрахманова, старший инспектор по особым поручениям отдела информационной политики ДП Акмолинской области.

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