Как изменился порядок выплат по безработице в Казахстане с октября

С 1 октября в Казахстане началось поэтапное изменение порядка оказания услуг гражданам, ищущим работу. Теперь срок поиска подходящей работы до присвоения гражданину статуса безработного увеличен с 2 до 13 дней. А с 1 января 2027 года максимальный срок выплаты социальной помощи по случаю потери работы сократится до трех месяцев. Об этом в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Эльдар Кузенбаев.

По словам вице-министра, главная цель нового подхода – повысить качество содействия трудоустройству и сделать помощь более адресной.

«Главное, чтобы оказываемая поддержка была направлена на фактическое трудоустройство гражданина», – отметил Эльдар Кузенбаев.

Что изменится в течение 13 дней

Ранее срок поиска подходящей работы до присвоения гражданину статуса безработного составлял 2 дня. Теперь этот период увеличен до 13 дней.

За это время специалисты карьерных центров будут подробно изучать трудовой опыт, навыки и потребности гражданина. Они уточнят его профессиональный профиль, подберут подходящие вакансии и установят связь с работодателями.

При этом обращение гражданина в карьерный центр больше не будет рассматриваться исключительно как процедура регистрации. Оно станет полноценным процессом содействия трудоустройству, предусматривающим сопровождение гражданина до момента его устройства на работу.

В ведомстве отметили, что такой подход позволит гражданам получать индивидуальные консультации по интересующим их направлениям, знакомиться с подходящими вакансиями, проходить необходимые процедуры и выбирать работу, соответствующую их квалификации, опыту и профессиональным планам.

Когда социальные выплаты ограничат тремя месяцами

По словам Эльдара Кузенбаева, 1 октября стало началом этапа совершенствования работы служб занятости. При этом изменения, касающиеся продолжительности социальных выплат, вступят в силу с 1 января 2027 года.

Согласно изменениям в законодательстве, с 1 января 2027 года максимальный срок выплаты социальной помощи по случаю потери работы составит три месяца. Ранее такие выплаты могли предоставляться на срок до шести месяцев.

При этом новые требования не предусматривают сокращения сроков ранее назначенных выплат.

То есть граждане, которые по состоянию на 31 декабря 2026 года будут получать социальные выплаты по случаю потери работы, продолжат получать их до окончания ранее установленного срока.

Сколько казахстанцев получили выплаты по случаю потери работы

По итогам января-августа 2026 года социальные выплаты по случаю потери работы получили 314 455 человек.

Общая сумма выплат составила 100,8 млрд тенге.

Средний размер социальной выплаты составил 102 896 тенге. При этом максимальный размер выплаты ограничен суммой, рассчитанной исходя из семикратного размера минимальной заработной платы с применением коэффициента замещения дохода в размере 45%.

Сколько безработных в Казахстане

Согласно последним данным Бюро национальной статистики за II квартал 2026 года, в Казахстане насчитывалось 444,6 тыс. безработных. Уровень безработицы составил 4,5%.

В региональном разрезе самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Мангистауской области – 5%.

В Атырауской, Жамбылской и Павлодарской областях этот показатель составил 4,8%.

В министерстве отметили, что причины безработицы в регионах различаются.

В Мангистауской и Атырауской областях одной из основных причин является высокая зависимость экономики от нефтегазового сектора, а также автоматизация производства.

На рынок труда влияет и сокращение рабочих мест в подрядных организациях после завершения крупных проектов в нефтяной отрасли. Кроме того, среди основных факторов отмечается стремление местных жителей трудоустроиться преимущественно в высокооплачиваемом нефтегазовом секторе и низкий спрос на рабочие места в других отраслях.

В Жамбылской области высокая рождаемость и демографический рост приводят к увеличению числа молодых людей, выходящих на рынок труда. Кроме того, в регионе преобладают сезонные работы в сельском хозяйстве и строительстве.

Какие меры принимаются для сокращения безработицы

Министерство труда и социальной защиты населения реализует ряд активных мер содействия занятости, направленных на снижение уровня безработицы.

Среди них – краткосрочное профессиональное обучение, поддержка предпринимательских инициатив и создание субсидируемых рабочих мест для трудоустройства социально уязвимых категорий населения.

Краткосрочное профессиональное обучение предусматривает подготовку граждан по новым специальностям, переподготовку и повышение квалификации. Продолжительность обучения с учетом особенностей приобретаемых квалификаций и навыков не превышает шести месяцев.

Профессиональное обучение проводится в организациях, реализующих программы технического и профессионального, послесреднего образования, в учебных центрах работодателей, имеющих право осуществлять образовательную деятельность, либо непосредственно на рабочих местах по заявкам работодателей.

Кроме того, обучение по востребованным профессиям проводится через платформу Электронной биржи труда – skills.enbek.kz.

Как поддерживают предпринимательские инициативы

Содействие предпринимательским инициативам осуществляется посредством обучения основам предпринимательства и предоставления безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

Обучение основам предпринимательства направлено на формирование предпринимательских навыков у безработных и отдельных категорий занятых граждан, в том числе изучение принципов создания сельскохозяйственных кооперативов. Также предусмотрено сопровождение их бизнес-проектов.

Обучение проводится на платформе skills.enbek.kz. Продолжительность онлайн-курса не превышает 14 календарных дней с момента начала обучения.

Государственные гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе социально уязвимым категориям населения, планирующим открыть собственное дело.

Кто может получить грант

По данным министерства, на получение грантов могут претендовать получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, получатели социальных выплат по случаю потери кормильца, переселенцы, кандасы, лица с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к трудовой деятельности, а также граждане, воспитывающие ребенка или детей с инвалидностью.

Гранты предоставляются представителям социально уязвимых категорий населения при условии, что они зарегистрированы в качестве безработных либо срок их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей составляет менее трех лет.

Грант предоставляется однократно. Средства можно направить на приобретение необходимых инструментов, инвентаря, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников и семян, а также на аренду помещений для реализации новых бизнес-идей.

Размер гранта на реализацию новых бизнес-идей составляет до 400 МРП. Это примерно 1 730 000 тенге.

Какие виды субсидируемых рабочих мест существуют

В настоящее время карьерные центры организуют четыре вида субсидируемых рабочих мест. Это общественные работы, социальные рабочие места, проекты «Молодежная практика» и «Серебряный возраст».

Общественные работы организуются для временного трудоустройства безработных. Их продолжительность не превышает 12 месяцев. Такой вид занятости не требует предварительной профессиональной подготовки и имеет общественно полезную направленность.

Согласно законодательству, заработная плата граждан, участвующих в общественных работах, устанавливается местными исполнительными органами в размере не менее 24 МРП.

Социальное рабочее место создается работодателем по согласованию с карьерным центром для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы. Ежемесячный размер субсидии составляет 35% от установленной заработной платы, но не более 24 МРП.

Продолжительность участия граждан в программе социальных рабочих мест не превышает 12 месяцев.

Кому предназначена «Молодежная практика»

Проект «Молодежная практика» предназначен для безработных выпускников в возрасте до 29 лет включительно, которые в течение последних пяти лет окончили организации, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования.

Продолжительность молодежной практики не превышает 12 месяцев. Заработная плата выплачивается за счет бюджетных средств. Размер ежемесячной субсидии для участников составляет 30 МРП, или 129 750 тенге.

Как работает проект «Серебряный возраст»

Проект «Серебряный возраст» предназначен для трудоустройства безработных граждан старше 50 лет.

Продолжительность участия в проекте не превышает 36 месяцев. В течение этого периода государство субсидирует заработную плату участников.

Размер ежемесячной субсидии составляет:

в первый год работы – 70% от заработной платы, но не более 30 МРП;

во второй год – 65% от заработной платы, но не более 30 МРП;

в третий год – 60% от заработной платы, но не более 30 МРП.

При этом субсидирование осуществляется с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, за исключением выплат по экологическим надбавкам.

После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обеспечивает постоянное трудоустройство участников, не достигших пенсионного возраста.