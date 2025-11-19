Терминалы "Dostyk Trans Terminal" и торгово-логистический комплекс "GLOBAL CITY" официально включены в перечень "сухих портов" Межправительственного соглашения Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), передаёт BAQ.KZ.

Такое решение принято на Шестом заседании Рабочей группы по "сухим портам", которое прошло в Бангкоке (Таиланд).

Включение казахстанских объектов в международный реестр усиливает их статус как ключевых транспортно-логистических узлов региона и расширяет присутствие Казахстана на официальных инфраструктурных картах ООН.

По данным Минтранспорта, это создаёт дополнительные возможности для развития транзитного коридора страны, а также повышает привлекательность Казахстана в качестве крупного хаба на Евразийском маршруте "Восток–Запад".