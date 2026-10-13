Два казахстанца поборются за золото чемпионата мира по борьбе U23

Представители сборной Казахстана по греко-римской борьбе Айбек Айтбеков и Юсуф Ашрапов вышли в финал чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США), передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В весовой категории до 60 кг Айбек Айтбеков в полуфинальной схватке одержал победу над украинским борцом Евгением Поковбой и завоевал путевку в финал.

В категории до 72 кг Юсуф Ашрапов также успешно преодолел полуфинальный этап, победив представителя Турции Ибрахима Оздемира.

В финальных поединках казахстанским спортсменам предстоит побороться за золотые медали. Соперником Айбека Айтбекова станет представитель Азербайджана Эльмир Алиев, а Юсуф Ашрапов встретится с армянским борцом Гаспаром Тертеряном.