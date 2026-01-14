Трагедия произошла на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), который входит в компанию "Северсталь", передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

Тела сотрудников подрядных организаций обнаружили без признаков жизни, сообщили в пресс-службе "Северстали". Причины их смерти выясняются.

"Сегодня, 14 января, на территории промплощадки ЧерМК обнаружены двое сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана, без признаков жизни. В настоящее время расследуются причины смерти, на месте работают специальные службы. Мы приносим глубокие соболезнования родным сотрудников", - сообщили в компании.

На месте работает и оперативно-следственная группа. Причины происшествия выясняются.