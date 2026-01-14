Два казахстанца погибли на заводе в России
Подробности выясняются.
Сегодня, 22:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:48Сегодня, 22:48
165Фото: pixabay.com
Трагедия произошла на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), который входит в компанию "Северсталь", передает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
Тела сотрудников подрядных организаций обнаружили без признаков жизни, сообщили в пресс-службе "Северстали". Причины их смерти выясняются.
"Сегодня, 14 января, на территории промплощадки ЧерМК обнаружены двое сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана, без признаков жизни. В настоящее время расследуются причины смерти, на месте работают специальные службы. Мы приносим глубокие соболезнования родным сотрудников", - сообщили в компании.
На месте работает и оперативно-следственная группа. Причины происшествия выясняются.
Самое читаемое
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане
- Президенту доложили о газификации Астаны и запуске ключевых газопроводов
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат