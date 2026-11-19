В субботу, 21 ноября, внимание казахстанских поклонников ММА будет приковано к Дохе. Сразу два представителя страны – Асу Алмабаев и Дияр Нургожай – выступят на турнире UFC Fight Night 294, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Первым в октагон выйдет Дияр Нургожай. Его соперником станет американец Алик Лоренц (8-2). Поединок запланирован на 20:00 по времени Казахстана.

Позже эстафету примет Асу Алмабаев (24-3). Ему предстоит встретиться с японцем Кёдзи Хоригути (36-6). Начало этого боя ожидается ориентировочно в 23:20.

Оба казахстанца подходят к турниру после побед. В августе Нургожай нокаутировал бразильца Бруно Лопеса уже в первом раунде. Алмабаев в июне одержал победу над американцем Чарльзом Джонсоном.

Турнир пройдет в Дохе (Катар). Посмотреть выступления казахстанских бойцов можно будет на официальном сайте UFC.