Два крестьянских хозяйства уличили в фальсификации данных в конкурсе
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В городе Экибастузе выявлены нарушения при проведении конкурса по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения.
Установлено, что отдельные участники предоставили недостоверные сведения о наличии сельскохозяйственной техники и квалифицированных специалистов. Эти данные повлияли на результаты оценки конкурсных заявок.
По итогам проверки нарушения выявлены по четырём лотам, в результате чего незаконно были распределены земельные участки общей площадью более 2 тысяч гектаров.
В частности, установлено, что два крестьянских хозяйства указали одну и ту же сельскохозяйственную технику и сведения о трудовых ресурсах в конкурсной документации.
По итогам рассмотрения результатов конкурс был отменён решением земельной комиссии. Участки повторно выставлены на конкурс.
Работа по обеспечению законности в сфере земельных отношений продолжается.
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