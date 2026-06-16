В городе Экибастузе выявлены нарушения при проведении конкурса по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что отдельные участники предоставили недостоверные сведения о наличии сельскохозяйственной техники и квалифицированных специалистов. Эти данные повлияли на результаты оценки конкурсных заявок.

По итогам проверки нарушения выявлены по четырём лотам, в результате чего незаконно были распределены земельные участки общей площадью более 2 тысяч гектаров.

В частности, установлено, что два крестьянских хозяйства указали одну и ту же сельскохозяйственную технику и сведения о трудовых ресурсах в конкурсной документации.

По итогам рассмотрения результатов конкурс был отменён решением земельной комиссии. Участки повторно выставлены на конкурс.

Работа по обеспечению законности в сфере земельных отношений продолжается.