Два лесных пожара произошли в Акмолинской области
Один из них произошел в Бурабае.
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В Акмолинской области 9 августа зарегистрировали два лесных пожара. Один из очагов возгорания находится на территории государственного национального природного парка «Бурабай».
Как рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, пожары обнаружили во время авиационного патрулирования государственного лесного фонда, которое проводит РГКП «Казавиалесоохрана». После получения информации к местам возгораний оперативно направили силы и средства лесных учреждений.
К тушению привлекли авиапожарных десантников «Казавиалесоохраны» и сотрудников государственной лесной охраны.
В Министерстве экологии отметили, что из-за сохраняющейся жаркой погоды и прохождения грозовых фронтов в Казахстане сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим лесная охрана и специалисты «Казавиалесоохраны» продолжают работать в усиленном режиме.
Авиационное и наземное патрулирование лесного фонда проводится на постоянной основе.
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