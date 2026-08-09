Два лесных пожара произошли в Акмолинской области

В Акмолинской области 9 августа зарегистрировали два лесных пожара. Один из очагов возгорания находится на территории государственного национального природного парка «Бурабай».

Как рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, пожары обнаружили во время авиационного патрулирования государственного лесного фонда, которое проводит РГКП «Казавиалесоохрана». После получения информации к местам возгораний оперативно направили силы и средства лесных учреждений.

К тушению привлекли авиапожарных десантников «Казавиалесоохраны» и сотрудников государственной лесной охраны.

В Министерстве экологии отметили, что из-за сохраняющейся жаркой погоды и прохождения грозовых фронтов в Казахстане сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим лесная охрана и специалисты «Казавиалесоохраны» продолжают работать в усиленном режиме.

Авиационное и наземное патрулирование лесного фонда проводится на постоянной основе.