Два магазина загорелись в Алматинской области

Минувшей ночью в селе Жаналык Талгарского района произошло возгорание двух одноэтажных магазинов - продуктового и магазина по продаже отопительных котлов.

По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли обоих зданий. Пожар оперативно ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 256 кв. м.

Сотрудники МЧС эвакуировали в безопасное место газовый баллон объёмом 25 литров, а также спасли товарно-материальные ценности.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.