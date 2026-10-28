Два магазина загорелись в Алматинской области
Общая площадь возгорания составила 256 кв. м.
28 Октября 2026, 08:09
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28 Октября 2026, 08:0928 Октября 2026, 08:09
95Фото: Pixabay.com
Минувшей ночью в селе Жаналык Талгарского района произошло возгорание двух одноэтажных магазинов - продуктового и магазина по продаже отопительных котлов.
По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли обоих зданий. Пожар оперативно ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 256 кв. м.
Сотрудники МЧС эвакуировали в безопасное место газовый баллон объёмом 25 литров, а также спасли товарно-материальные ценности.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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